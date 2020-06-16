رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء المصرية» توضح حقيقة استخدام «ديكساميثازون» كعلاج لكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:02 م
ديكساميثازون
ديكساميثازون
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
علقت هيئة الدواء المصرية على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية عن استخدام مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone كعلاج لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن المستحضر هو أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية العديدة، وأن استخدامه بدون دواع طبية أو إشراف طبي، قد يؤدى إلى التعرض لمخاطر عديدة منها خطر تثبيط المناعة وتورم الوجه والأطراف وتغير الرؤية وألم وضعف العضلات وبطء التئام الجروح ونزيف المعدة ونوبات صرع وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

ديكساميثازون


وأضافت الهيئة: أن مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone مازال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية، حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي بالمستشفيات.

اقرأ أيضا:

ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا 2020.. بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل


وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول أي علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرار تمسك الخطيب باستكمال الدوري (خاص)

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

1385 إصابة جديدة بكورونا في العراق

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

منوعات

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

«إفطار عابر سبيل».. صدقة جارية من المايطة للشهيد أحمد منسي

«رسائل ربانية».. محمد يستعين بالقرآن لمكافحة كورونا بدمياط

«مصر دايمًا جنبنا».. حكايات شعرية مع مصابي كورونا بالحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «رسائل أبي حيان التوحيدي» عن آفاق للنشر

«أبوظبي الدولي للكتاب» يختتم جلساته الافتراضية

«دارك» تطلق مبادرة لبيع الكتب بالتقسيط

استبيان لـ«اتحاد الناشرين» يكشف تأثير كورونا على بيع الكتب الورقية