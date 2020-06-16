تاجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن في الوراق لـ2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خضر طلبه تاجيل محاكمة 9 متهمين بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن لوجود خلافات بينهم بالوراق لجلسة الثاني من دور أكتوبر.وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم (محمد.ر، فوزي.ه، أحمد.ر، علي.ح، مسعود.ف، طارق.س، أحمد.س، سعيد.ع، سيد.س)، وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه (محمد. س) وذويه لوجود خلافات بينهم مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، لإلحاقهم الأذي بممتلكاتهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والحاق الضرر بمصالحم.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا عقب ارتكاب جرمهم باستعراض القوة، وأطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أزره على إتمام جريمته.واستمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه (دعاء.ع) بأنها نما لعلمها قيام مشاجرة فيما بين المتهم وأحد ذوي زوجها المجني عليه صباح يوم الواقعة قام على إثرها المتهم الأول وذويه باستعراض القوة أمام سكن زوجها حيث قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش صوب المجني عليه ما أدى لوفاته.