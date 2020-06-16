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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«شعبة الأدوية» تكشف سبب نقص الفيتامينات من الأسواق وموعد طرحها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:50 م
الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف
سناء إسماعيل
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قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن فيتامين C وغيره من الفيتامينات كانت متوفرة منذ أكثر من شهر وبكميات كبيرة، لكن بعد عيد الفطر المبارك بدأت زيادة الإصابة بفيروس كورونا وكذلك نشر بورتوكولات وزارة الصحة للعلاج من الفيروس التاجي، متضمنة فيتامين C والزنك وفيتامين دي، ما أدى تكالب الناس على الصيدليات وسحبها من الأسواق.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الناس بدأت تسحب الأدوية والبعض يخزنها لاحتمالية الإصابة، الأمر الذي أدى لعجز الكميات، وشركات الأدوية تنتج كميات محددة تكفي لثلاثة أشهر وانتهت في أسبوعين والشركات تأخذ دورة لإعادة الإنتاج"، مؤكدًا أن وزيرة الصحة التقت بشركات الأدوية وطلبت منهم مضاعفة الإنتاج وخلال هذا الأسبوع سيتم ضخ الفيتامينات في الصيدليات وذلك وسط ضوابط ورقابة شديدة من هيئة الأدوية والتفتيش الصيدلي.

وأكد أنه منذ بداية الأزمة، كانت وزارة الصحة والحكومة المصرية سبّاقة وراجعت المخزون من الأدوية، ووضعت له ضوابط صرف؛ مؤكدًا أن مصر لديها مخزون من المواد الخام تكفي لستة أشهر.

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