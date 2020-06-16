مطران طنطا يناقش «اختيار شريك الحياة» ببرنامجه «معا نبني البيت»

يواصل الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء اليوم، برنامجه الأسبوعي "معا نبني البيت"، والذي يبث أسبوعيًا عبر الموقع الرسمي للإيبارشية.ويناقش نيافته اليوم موضوع "اختيار شريك الحياة الجزء الثالث"، ويأتي ذلك في إطار حرصه على تقديم نصائح روحية وإجتماعية للمقبلين على الزواج والأسر المسيحية من خلال برنامجه الأسبوعي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.