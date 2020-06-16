علي عبدالعال: دول كثيرة أغرت الأطباء بالمال للهجرة إليها

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء المصريين قائلًا: "دول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة إليها لأسباب مالية".أضاف عبدالعال: "كانت خطوة موفقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع رواتبهم".جاء ذلك في الجلسة العامة تعليقًا على استعراض الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم إلى الخارج.طالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بإعداد الحكومة لبرنامج وطني يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر، خاصة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، خصوصًا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.