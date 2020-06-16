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الكرازة

الكنيسة تحتفل بعشية جلوس البابا ديمتريوس الثاني البطريرك الـ111

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:48 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، بعشية جلوس البابا ديمتريوس الثاني البطريرك الـ"111" بالكنيسة.

ولد هذا الأب ببلدة جلدة بمحافظة المنيا وترهب بدير القديس مقاريوس، وعندما رحل رئيس الدير اختير للرئاسة، ونظرا لما اتصف به من حسن الصفات رسموه بطريركا 111، وقد أكمل بناء الكنيسة المرقسية الكبرى.

كما احتفل البابا ديمتريوس بفتح قناة السويس ونال حسن الالتفات من السلطان عبد العزيز، انه عندما تقدم منه هذا البابا للسلام عليه، قبله علي صدره ففزع السلطان من ذلك، فوثب الحجاب عليه ثم سألوه قائلين: لماذا فعلت هكذا ؟ فقال: ان كتاب الله يقول: قلب الملك في يد الرب (ام ٢١: ١)، فأنا بتقبيلي هذا قد قبلت يد الله، فسر السلطان من حسن جواب البابا وأنعم عليه بكثير من الأراضي الزراعية لمساعدة الفقراء والمدارس.

وقد طاف البطريرك في باخرة حكومية متفقدا كنائس الوجه القبلي وبعد أن أكمل في الرئاسة سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام رحل بسلام ليلة سنة ١٨٧٠ م.

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