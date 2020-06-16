«التموين» تكشف حقيقة صرف كمامات قماش أول يوليو

قال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الخارجية، إن وزارة التموين تعاقدت على توريد 40 مليون كمامة قماش، لكن لن تكون متوفرة في أول يوليو المقبل.وأضاف مساعد وزير التموين لشئون التجارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 40 مليون كمامة كمية كبيرة تحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أن التعاقد تم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهي تورد لعدة جهات.وأردف أن الكمامة القماش أصبحت الاختيار الأول عالميا، لأنها قابلة للغسيل والتعقيم، موضحا أنها سيتم توفيرها بسعر أرخص من السوق بما لا يقل عن 30%، لافتا إلى أن الكمامات الموجودة في السوق سعرها من 18 جنيها إلى 25 جنيها.واستطرد: "صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين، ستكون مثل أي سلعة يحق للمواطن الاختيار بينها وبين السلع الأخرى، ويعتبر أن الدولة تعطي الكمامات للمواطن مجانا".