السعودية: «التجارة العالمية» أدركت حقوقنا السيادية ضد قطر

أكد مندوب السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة عازمة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن فريق التحكيم التابع للمنظمة أدرك حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد بشأن شكوى قطر ضد الرياض.وكان فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية، أكد في وقت سابق اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد قطر تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية.وقال مندوب المملكة لدى منظمة التجارة العالمية إن الرياض تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشار ممثل المملكة إلى أن المنظمة الدولية أكدت أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.وأكدت المملكة عبر مندوبها لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات.وأسقطت التجارة العالمية 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية أمام السعودية وأبقت على الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية ولم تطلب أي إجراء محدد، كما رفضت وجهة نظر قطر بشأن نزاعها أمام السعودية مشيرة إلى أن وثائق المملكة كافية ودقيقة.