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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يلزم وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية بشأن سد النهضة وليبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:32 م
المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام
محمد جعفر
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أصدر المجلس الأعلى للإعلام، بيانًا، منذ قليل، أكد فيه أن البلاد تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية.

وشدد على أنه نظرًا لأهمية الإعلام والصحافة في تشكيل الوعى العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون في مقدمة الصفوف.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء ضد الإرهاب.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا، مؤكدًا ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة.

وأكد المجلس ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه.

وأشار إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أي محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.

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