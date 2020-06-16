لوك جديد لـ أحمد الفيشاوي في «الحارث»
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:58 م
هدير شعراويطباعة
شارك الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام"، صورة من كواليس فيلم "الحارث"، وظهر بلوك مختلف خلال أحداث الفيلم.
وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلًا: "من كواليس فيلم الحارث مع المخرج محمد نادر، بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، وعلي الطيب قريبا".
يذكر أنه انتهي الفنان الشاب أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم “الحارث”، من إنتاج شركة "سكوب" للإنتاج الفنى والسينمائى، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وعلى الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول، ويجسد أحمد خلال الفيلم شخصية صحفي متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.
وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلًا: "من كواليس فيلم الحارث مع المخرج محمد نادر، بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، وعلي الطيب قريبا".
يذكر أنه انتهي الفنان الشاب أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم “الحارث”، من إنتاج شركة "سكوب" للإنتاج الفنى والسينمائى، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وعلى الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول، ويجسد أحمد خلال الفيلم شخصية صحفي متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.