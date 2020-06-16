«القابضة للمطارات»: خسرنا 696 مليون جنيه خلال 3 أشهر

أعلن محمد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الشركة خسرت 696 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية نتيجة تعليق الحركة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، نصيب ميناء القاهرة الجوية 465 مليون جنيه، الشركة المصرية بالمطارات 175 مليون جنيه، وشركة الملاحة الجوية 93 مليون جنيه.وأكد محروس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الطيران المدني، استكمال كافة المشروعات الإنشائية للقائمة بكافة المطارات المصرية الرئيسيه والسياحية والإقليمية خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الراهنة التي تشهدها منظومة الطيران المدني، من تعليق للحركة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف، أن مطار سفنكس الدولي يشهد حاليا عمليات إنشائية لزيادة السعة الركابية لحوالي 900 راكب في الساعة، خاصة مع الموقع الجغرافي المميز الذي يوجد به المطار.