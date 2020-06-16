ضبط 4 عاطلين لترويج 36 طربة حشيش بالإسماعيلية

نجح ضباط مباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 4 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في منطقة أبو صوير.وتبين أن الأجهزة الأمنية أعدت أكمنة لضبط 4 عاطلين، في مركزي شرطة "القنطرة غرب، أبو صوير"، وتبين حيازتهم 36 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.