«الإفتاء» للشاذين جنسيًا: ابحثوا عن طبيب لعلاج هذا الداء القبيح

قالت دار الإفتاء المصرية إن الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسي تحريما قطعيا؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة.وأوصت الإفتاء «من كان عنده ميل إلى هذه الفعلة الشنيعة أن يبحث عن الطبيب المختص ويحاول أن يعالج من هذا الداء القبيح».وأشارت إلى أن الأديان السماوية جميعها رافضة لمسألة المثلية الجنسية باعتبار ذلك خروجًا عن القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان كافة.