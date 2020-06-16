الإمارات وأمريكا يبحثان المستجدات الفلسطينية والليبية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال مرئي، مع جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق المشترك على صعيد تنفيذ عمليات إجلاء رعايا البلدين الصديقين وتبادل الخبرات لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب وخاصة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.