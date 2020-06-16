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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تتيح السفر إلى 31 دولة أوروبية دون قيود

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:13 م
الخارجية النمساوية
الخارجية النمساوية
أ.ش.أ
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أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أن قيود دخول النمسا بالنسبة لجميع مواطني دول أوروبا قد تم رفع غالبيتها، مشيرة إلى اتخاذ البلاد هذا الإجراء كخطوة كبيرة نحو استعادة حرية السفر بشكل واسع اعتبارًا من اليوم.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية- في بيان اليوم- إنه لم تعد قيود الدخول المفروضة منذ حوالي ثلاثة أشهر تنطبق على وصول الأشخاص من جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا منذ منتصف ليلة أمس.

وأضافت أنه يمكن للنمساويين الآن السفر إلى 31 دولة أوروبية دون قيود بما في ذلك دول إيطاليا وكرواتيا واليونان.

وأشارت إلى استبعاد إسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا من فتح الحدود، موضحة أنه عند العودة إلى النمسا لا يزال اختبار كورونا السلبي أو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إلزاميًا من هذه الدول.

وتابعت أنه ينطبق الشيء نفسه على الدول الأوروبية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أي صربيا والبوسنة وروسيا وتركيا، مشددة على أنه لا توجد قيود على الرحلات إلى إيطاليا، ولكن هناك تحذيرا جزئيا من السفر إلى إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا بسبب العدد المرتفع للإصابات بالعدوى.

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