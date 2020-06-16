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محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نشطاء «السوشيال ميديا» لـ منى مينا: «كفى كذبًا يا غراب الإخوان»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:13 ص
منى مينا
منى مينا
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وجه نشطاء التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا رسالة تحريضية وتوبيخية للطبيبة منى مينا؛ لهجومها المستمر ضد مؤسسات الدولة لصالح الإخوان مستغلة أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

وقال نشطاء السوشيال ميديا: «كفى كذبًا وتضليلًا يا غراب الإخوان، نفسنا نفهم من أين تستقى الرفيقة منى مينا الأخبار الغريبة، اللى بتهل بيها كل يوم علينا، يا جماعة حد يشوف حاجة تسلى الأخت منى بدل قعدتها فاضية فى البيت».

وتسألوا قائلين: « لو منى مينا فعلًا يهمها أمر البلد والدفاع عن المواطنين ضد فيروس كورونا، فنظن أنها ممكن تتطوع للعمل كدكتورة، فى أي من مستشفيات العزل لممارسة المهنة اللى هى بتقول أنها بتعرف تشتغلها وهى مهنة الطب، بيتهيألنا أن ده أفضل يا دكتورة منى بدل من مهنة النعيق، اللى أنتى مصدعة دماغنا بيها، نظن أن تطوعك ده أشرف حاجة ممكن تختمى بيها حياتك البائسة».

وأضاف النشطاء أن مسألة تطوع منى مينا للعمل في مستشفيات العزل مسألة محسومة وهي بالرفض لعدم وجود ما يسمى بـ«السبوبة» قائلين: « هى مش بتفهم حاجة غير فى التنظير».

وطالبوا من كافة الجهات المعنية النظر فى سكوت النقابة عن تنظير منى مينا بالرغم من عدم شغلها لأية مواقع رسمية تتيح لها الهجوم يوميًا على مؤسسات الدولة بدون أي صفة، والإعلان عن تخصص الرفيقة منى فى مهنة الطب لكى يعلموا هل يتيح لها تخصصها الفتي فى مسألة فيروس كورونا من عدمه.

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