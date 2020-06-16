ارتفاع جماعي لمؤشرات أسواق المال الإماراتية بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية لدى مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، وسط عودة التفاؤل لمستثمري الأسهم بالمنطقة والعالم وارتفاع الأسهم الأمريكية التي محت جميع خسائرها بجلسة أمس، تزامنا مع إطلاق برنامج حكومي جديد لدعم الشركات الصغيرة.وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بالمستهل بنسبة بلغت 1.34%، رابحا نحو 27.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 2079.37 نقطة، وذلك من خلال التعامل على نحو 138.95 مليون سهم، بقيمة 97.29 مليون درهم.على صعيد متصل، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2 %، ليصل إلى مستوى 4276.13 نقطة من خلال التعامل على نحو 9.74 مليون سهم، بقيمة قدرها 23.51 مليون درهم، وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.92 %، وديار للتطوير بنسبة 1.97 %، ودبي الإسلامي 1.30 %.وارتفع سهم أبوظبي التجاري 1.82%، وأبوظبي الأول 0.72 %، والدار العقارية 2.41 %.وعاد جميع موظفي حكومة دبي، أمس الأحد، إلى الدوام المكتبي، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولما أعلن عنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.واعتمد في وقت سابق عودة العمل بتلك الدوائر بالإمارة بنسبة 50% اعتبارًا من أول يونيو الجاري، وبنسبة 100 %، اعتبارًا من تاريخ 14 من الشهر نفسه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.كما أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإمارة الشارقة، عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتبارًا من الأحد الموافق 14 يونيو 2020.ولا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30% بعد منع تواجدهم بتلك المؤسسات خلال الشهرين الماضيين، ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي حكومة الإمارة.