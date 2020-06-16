صعود جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.99 5، كما ارتفع السوق الأول بنسبة 1.29%، فى الوقت الذى سجل فيه المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" صعودًا بنسبة 0.3% و0.83% على التوالي.وبلغت أحجام التداول الإجمالية ببورصة الكويت بمستهل التعاملات نحو 58.7 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ نحو 1835 صفقة، بقيمة اجمالية بلغت حوالي 11.4 مليون دينار.وجاء سهم "مراكز" على رأس قائمة الاسهم المرتفعة للأسهم المُدرجة بارتفاع بلغت نسبته 10%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" قائمة الاسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 9.62%.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.07 مليون دينار مُرتفعًا 1.17%، بينما تصدر سهم "الكويت الدولي" أنشط الكميات بتداول 7.93 مليون سهم مُرتفعًا 1.71%.