رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«لواء الثورة» و«اعتناق فكر داعش» أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:50 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش"، محاكمة 278 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة 2".


- محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش"

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًّا بـ"اعتناق فكر داعش"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.


- محاكمة 278 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة 2"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 278 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة 2".

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة.


- تعويض نادي المصري ضد "حسام وإبراهيم حسن"

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادي المصري للألعاب الرياضية، ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن الذي طالبهما بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

ويتولى أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، الدفاع عن التوأم ضد نادى المصري الذي يطالب حسام وإبراهيم حسن بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه؛ حيث وجه النادي اتهامًا لهما بترك النادي في عام 2018 وهو ما نفاه التوأم.

وكان حسام حسن نشر بيانًا عبر صفحته بـ"فيسبوك" قائلًا: "وكّل التوأم حسام وإبراهيم حسن المحامي أشرف عبدالعزيز؛ للرد على دعوى سمير حلبية رئيس نادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض، وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة، وانتهت في ديسمبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوأم بأحقيتهما في شهر من مستحقاتهما القديمة.

ورفض كابتن حسام وإبراهيم حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيده للفيفا حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط صاروخين قرب مطار بغداد استهدفا موقعا للقوات الأمريكية

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك المصرية 16-6-2020

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15-6-2020

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء بريطانيون يستعدون لتجربة لقاح كورونا على البشر

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

منوعات

ذكر سلحفاة «دييجو» يعود إلى موطنه بعد إنقاذ فصيلته من الانقراض

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ربعي المدهون» ضيف مبادرة الثقافة بين إيديك

الآداب البيروتية تصدر «سفينة نيرودا» لـ إيزابيل ألليندي

"تجديف في حق الجذور".. تجليات إبراهيم الكوني الفلسفية في كتاب جديد

صدور الترجمة الثانية لرواية «فئران ورجال» عن دار بيت الياسمين