«لواء الثورة» و«اعتناق فكر داعش» أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش"



- محاكمة 278 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة 2"



- تعويض نادي المصري ضد "حسام وإبراهيم حسن"



تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش"، محاكمة 278 متهمًا بـ"حسم ولواء الثورة 2".تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًّا بـ"اعتناق فكر داعش"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 278 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة 2".كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة.تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادي المصري للألعاب الرياضية، ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن الذي طالبهما بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.ويتولى أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، الدفاع عن التوأم ضد نادى المصري الذي يطالب حسام وإبراهيم حسن بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه؛ حيث وجه النادي اتهامًا لهما بترك النادي في عام 2018 وهو ما نفاه التوأم.وكان حسام حسن نشر بيانًا عبر صفحته بـ"فيسبوك" قائلًا: "وكّل التوأم حسام وإبراهيم حسن المحامي أشرف عبدالعزيز؛ للرد على دعوى سمير حلبية رئيس نادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض، وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة، وانتهت في ديسمبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوأم بأحقيتهما في شهر من مستحقاتهما القديمة.ورفض كابتن حسام وإبراهيم حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيده للفيفا حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية".