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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أم الدنيا».. مصر تعيد أبناءها العالقين في قطر رغم المقاطعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:06 م
العالقين في قطر
العالقين في قطر
أمينة ذكى
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قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه رغم من المقاطعة العربية من دول الرباعي لقطر إثر دعمها إيران وجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن مصر نجحت في إعادة مواطنيها العالقين في قطر ممن فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا.

وتابعت الفرنسية لقد عاد العديد من العمال المصريين الذين تقطعت بهم السبل في قطر بسبب فيروس كورونا، إلى منازلهم، في أول رحلة عودة إلى الوطن تجاوزت القيود المفروضة بموجب المقاطعة.

وقالت الفرنسية إن أول رحلة كان على متنها 174 راكبًا، غادرت في وقت متأخر يوم الأحد، عبر عمان امتثالا لحظر القاهرة على الحركة الجوية المباشرة من قطر.

وقالت الفرنسية، إن عملية إجلاء المصريين شهدت تنسيق نادر بين الدوحة والقاهرة، رغم المقاطعة العربية.

وكانت كلا من الرياض والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو 2017، وأغلقوا مجالهم الجوي أمام الطائرات القطرية، مع قطع العلاقات التجارية والبحرية مع الدولة الخليجية.

وحول الطائرة التي نقلت المصريين من الدوحة عبر عمان، قالت الفرنسية إنه بمجرد وصول الطائرة إلى مسقط، اتجه العمال إلى طائرة مصرية للرحلة إلى القاهرة.

وكان الآلاف من القوى العاملة المصرية في قطر قد فقدوا وظائفهم نتيجة للانكماش الناتج عن تفشي فيروس كورونا، ولم يتمكن الكثير من السفر إلى بلادهم على متن رحلات تجارية عادية.

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