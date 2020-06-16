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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:49 ص
مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية
عدسة: أحمد حسن
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