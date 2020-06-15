عمرو أديب عن فيديو العمالة المصرية بليبيا: «مسيء ومهين»

علق الإعلامي عمرو أديب، على فيديو العمال المصريين في ترهونة بليبيا، مؤكدًا أن هناك اتصالات من الإدارة المصرية طوال الوقت مع الجانب الليبي لحل هذه الأزمة.وأضاف عمرو أديب، خلال حلقة برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن من قام بهذا الأمر هي ميليشيات خارجة عن السيطرة، وبالأمس واليوم هناك تصريحات من الجانب الليبي على لسان وزير الداخلية ومسئولين آخرين يتحدثون على أنهم سيحققون في هذا الأمر وحله.وتابع: «الفيديو مسيء ومهين ولا يجوز معاملتهم بهذا الشكل حتى لو اعتبروهم أسرى».وكان هناك تصريحات لوزير الداخلية الليبي عن الموجودين في ترهونة، قائلًا إن مصر يمكن أن تلعب دورًا هامًا في حل أزمة ليبيا وحكومته مهتمة بالعلاقة مع مصر، كما تعهد بالتحقيق في صحة فيديو الإساءة للعمالة المصريين.