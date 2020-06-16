أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت الثلاثاء 16-6-2020

أسعار مواد البناء اليوم



ويسود الأسواق ركود نسبي في عمليات البيع والشراء منذ ما يزيد عن 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتجتاح الأسواق العالمية سلسلة من التراجعات بسبب غلق المجالات الجوية والبحرية، وتوثق حركة التجارة الدولية بسبب انتشار الفيروس التاجي.



أسعار مواد البناء اليوم



وحققت أسواق حديد التسليح، محليًا، مزيدًا من الاستقرار بعد أن حققت زيادات متفاوتة في بعض الأنواع قبل أسبوع، في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو في نشاط التصنيع وحركة التجارة.



سعر الحديد والأسمنت



أسعار الحديد اليوم في مصر



سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد عز الدخيلة 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك.



فيما سجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، أما الطن من حديد الجيوشى سجل نحو 9700 جنيه، وسجل الحديد الصيني بيانكو نحو 9600 جنيه للطن، فيما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.



كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن، أما حديد العشري 9600 جنيه للطن، أما حديد عطية وحديد سرحان سجلا 9700 جنيه للطن.



سعر الأسمنت المصري اليوم



وحققت بعض أسعار الأسمنت تراجعًا في ظل استقرار أسواق مواد البناء، على الرغم من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي، وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن.



فيما سجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.



وسجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 740 جنيهًا للطن.



وسجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

وشهدت أسعار مواد البناء، اليوم نشاطًا في العرض والطلب داخل الأسواق، فيما سجلت عمليات البيع استقرارًا ملحوظًا، ويُنتظر دعم الأسواق خلال الفترة القادمة إما باستثمارات جديدة لتحريك الماء الراكد أو بتنشيط عمليات البيع والشراء.