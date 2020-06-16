رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت الثلاثاء 16-6-2020

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:54 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
محمد أبوعاصي
طباعة
يُقدم «الدستور»، أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، ليوم الثلاثاء 16-6-2020، منتصف تعاملات الأسبوع في الأسواق السلعية.

أسعار مواد البناء اليوم


وشهدت أسعار مواد البناء، اليوم نشاطًا في العرض والطلب داخل الأسواق، فيما سجلت عمليات البيع استقرارًا ملحوظًا، ويُنتظر دعم الأسواق خلال الفترة القادمة إما باستثمارات جديدة لتحريك الماء الراكد أو بتنشيط عمليات البيع والشراء.

اقرأ أيضا:

صعود الدولار وتراجع العملات الحساسة بفعل القلق من موجة كورونا ثانية


ويسود الأسواق ركود نسبي في عمليات البيع والشراء منذ ما يزيد عن 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجتاح الأسواق العالمية سلسلة من التراجعات بسبب غلق المجالات الجوية والبحرية، وتوثق حركة التجارة الدولية بسبب انتشار الفيروس التاجي.

أسعار مواد البناء اليوم 


وحققت أسواق حديد التسليح، محليًا، مزيدًا من الاستقرار بعد أن حققت زيادات متفاوتة في بعض الأنواع قبل أسبوع، في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو في نشاط التصنيع وحركة التجارة.

سعر الحديد والأسمنت


أسعار الحديد اليوم في مصر


سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد عز الدخيلة 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك.

فيما سجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، أما الطن من حديد الجيوشى سجل نحو 9700 جنيه، وسجل الحديد الصيني بيانكو نحو 9600 جنيه للطن، فيما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.

كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن، أما حديد العشري 9600 جنيه للطن، أما حديد عطية وحديد سرحان سجلا 9700 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم


وحققت بعض أسعار الأسمنت تراجعًا في ظل استقرار أسواق مواد البناء، على الرغم من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي، وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن.

فيما سجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 740 جنيهًا للطن.

وسجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

بعد خروجه من السجن.. هل يتخلى أحمد حلمي عن خالد مرعي في فيلمه الجديد؟

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15-6-2020

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
المزيد

الثقافة

"تجديف في حق الجذور".. تجليات إبراهيم الكوني الفلسفية في كتاب جديد

صدور الترجمة الثانية لرواية «فئران ورجال» عن دار بيت الياسمين

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا