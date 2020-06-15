الأنبا باخوميوس يهنئ البابا تواضروس بعيد سيامته

هنأ الأنبا باخوميوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالبحيرة والـ5 مدن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة الرمقسية بمناسبة مرور 23 عامًا على سيامته أسقفًا، وذلك عبر رسالة صوتية بثها المركز الإعلامي للكنيسة.وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة تحت رعاية القس بولس حليم سلسلة تدوينات بعنوان "راعي أمين "، وذلك احتفالًا بمرور 23 عاماص على سيامة البابا أسقفا بالكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.