شرطة التموين تضبط 1345 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق خلال ٢٤ ساعة عن ضبط (1345) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.