«الصحة»: 3 أسباب وراء وفيات كورونا في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن نسب الوفاة في مصر بسبب فيروس كورونا طبيعية مقارنة بدول العالم.وقال حسني" في لقاء عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن هناك 3 عوامل رئيسية وراء وفيات كورونا في مصر وهي عامل السن، والأمراض المزمنة، والتشخيص المتأخر.وأكد أنه إذا تم علاج أصحاب الأمراض المزمنة حال إصابتهم بفيروس كورونا مبكرًا "فالشفاء يكون سهلا"، مضيفًا: "أي حالة تكون محل خطورة في حال إصابتها بفيروس كورونا عليها التوجه فورا للمستشفى للحصول على الرعاية الصحية".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.