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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المؤسسات الصحفية القومية تشيد بجهود كرم جبر في أزمة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:50 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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أشادت الشركة القومية للتوزيع ولجنة إدارة الأزمة واللجان النقابية والعاملين بها بجهود الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر والاهتمام بصحة وسلامة العاملين بمتابعة الإجراءات الإحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا بداية من تشكيل لجان الأزمة ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية.

كذلك تقديم دعم عاجل بمبلغ مائة ألف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الإنتاج الحربى والحرص على المتابعة اليومية، والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير.

وأكدت المؤسسة استمرارها في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير والتشديد على العاملين فى ارتداء الكمامات والتباعد فى أماكن العمل وتقليل العدد واستخدام الكواشف على البوابات، وتقديم تقرير يومى للهيئة عن مستجدات الإصابة والاشتباه والمخالط بين العاملين.

وثمّنت الشركة القومية للتوزيع حرص واهتمام الهيئة الوطنية للصحافة بشأن إجراءات التعامل مع أزمة كورونا، ما كان له أكبر الأثر فى بعث روح الطمأنينة ورفع الروح المعنوية للعاملين.

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