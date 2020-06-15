اتهام عالم روسي بالتجسس لمصلحة الصين

اتّهم المدّعون في محكمة دزرجنسكي بسان بطرسبرج، عالِما روسيا متخصصا في منطقة القطب الشمالي بإفشاء أسرار للدولة إلى الصين، وفق ما كشف محاميه.وكشف المحامي إيفان بافلوف أن موكّله فاليري ميتكو (78 عاما) رئيس أكاديمية القطب الشمالي للعلوم في سانت بطرسبرج، وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ أن وُجّه إليه الاتّهام في فبراير، علما أن أنباء توقيفه لم تنتشر إلا مؤخرا.وميتكو متّهم من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإفشاء معلومات مصنّفة سرية إلى بكين خلال زياراته المتكررة للصين حيث يلقي محاضرات.وقال المحامي إن ميتكو وُضع قيد الإقامة الجبرية حتى أكتوبر.ويواجه المتّهم عقوبة السجن لمدة 20 عاما، في حال إدانته بالخيانة، علما أنه يصر على براءته.وتكتسي منطقة القطب الشمالي الاستراتيجية أهمية اقتصادية وعسكرية متزايدة بالنسبة لروسيا.