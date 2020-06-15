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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الفيوم: إقبال على التصالح والأهالي تزيل المخالفات دون حملات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:19 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم إن الإقبال على قانون التصالح زاد في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، وهناك تعاون من الأهالي بإزالة المخالفات دون انتظار الحملات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، سيتم التعامل بالتصالح مع المخالفات القديمة ولا تهاون مع المخالفات الجديدة.

وأضاف: أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة يتم على حد سواء وهناك حالة؛ لمخالفة بناء على أرض إحدى السيدات وتم تنفيذ الإزالة لتمكينها من أرضها.

وأشار إلى أن القانون ينص على نسب البناء في الأراضي الزراعية، ولكن هناك تعديا على هذه النسب وعدم الحصول على تراخيص وهو ما يؤثر على شبكة المرافق.

وأكد أن المواطن يساهم في انتشار المخالفات بشرائه وحدات في عقارات مخالفة، مؤكدا أنه لن يسمح بترك أي عنصر في منظومة المخالفات سواء موظف أو مقاول أو صاحب عقار.

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