البرلمان: تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ لن يقل عن 10%

قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن المجلس أقر مشروع قانون مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لطرحه إلى التصويت النهائي.وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كان هناك خلاف على نسبة المرأة في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، وانتصرنا لها بحيث لا تقل نسبتها عن 10%"، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لسن المتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ 35 عامًا.وأكد أن جلسات مناقشة مشروع القانون شهدت حوارًا ديمقراطيًّا ومشرفًا، موجهًا الشكر إلى شباب تنسيقية الأحزاب وحزب مستقبل وطن على دورهما في إدارة حوار المجتمع الوطني.