أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بصورة من طفولتها

احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة، بعيد ميلاد ابنتها الخامس عشر، من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".ونشرت أمل صورة لابنتها من سن الطفولة وصورة حديثة لها وعلقت عليها قائلة: "اليوم صرتي 15 سنة.. وعمرك بقلبي كبير كل سنة وأنتي طيبة ماما"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها.وكانت أمل عرفة قد أعلنت قبل فترة عن اعتزالها الفن وذلك بعد الانتقادات التي واجهتها بسبب مسلسل "كونتاك"، وهو من نوعية الكوميدي، قائلة إنها ستتركه لأهله، بحسب تعبيرها.وقالت في تصريحاتها: "هذا القرار آخر كلام عندها لأنني أشعر بالقرف مما يحدث"، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل"، بحسب تعبيرها.