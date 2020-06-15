سنغافورة تعيد فتح الشركات والمتاحف 19 يونيو

قررت سنغافورة بدء المرحلة الثانية من إعادة الافتتاح اعتبارًا من 19 يونيو الحالي، حيث ظلت معدلات الإصابة المجتمعية بكورونا مستقرة بشكل عام على الرغم من الزيادة في أنشطة مكان العمل في المرحلة الأولى.وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن قرار إنهاء المرحلة الأولي، الذي بدأ في 2 يونيو، أخذ في الاعتبار أيضًا حدوث حالات بين العمال المهاجرين، كما لم تظهر تجمعات كبيرة جديدة.وقال وزير التنمية الوطنية السنغافوري لورانس وونغ: «في المرحلة الأولى كانت الإعدادات الافتراضية هي أن العديد من الأشياء ظلت مغلقة ولم نسمح إلا لبعض الأشياء بشكل انتقائي باستئناف الأنشطة من أجل إدارة المخاطر. المرحلة الثانية مختلفة، وفي المرحلة الثانية قد تعيد شركات البيع بالتجزئة فتح منافذ بيعها المادية، كما سيُسمح باستئناف تناول الطعام والمشروبات، وتشمل هذه الأنشطة الخدمات الدينية والتجمعات وأماكن ثقافية كبيرة مثل المكتبات والمتاحف؛ والفعاليات والأماكن واسعة النطاق مثل المؤتمرات والمعارض والحفلات الموسيقية والمعارض التجارية، ولا يوجد ضوء أخضر حتى الآن لأماكن الترفيه مثل الحانات والنوادي الليلية ومنافذ الكاريوكي ودور السينما والمسارح. وأماكن الجذب الداخلية والخارجية».وتابع: «بصرف النظر عن مبادئ الإدارة الآمنة سيتم تطبيق قواعد محددة على الأحداث والإعدادات مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن العمل، وكذلك المدارس ومعاهد التعليم العالي».