وكالة إيطالية: تركيا نشرت 7 سفن حربية قبالة الساحل الليبى

كشفت وكالة «نوفا» الإيطالية عن نشر تركيا لـ7 سفن حربية قبالة الساحل الليبي، بالإضافة إلى إرسال مجموعات جديدة من المرتزقة والجنود والضباط الأتراك بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي، حيث تقع استثمارات معظم الشركات الأجنبية في ليبيا.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي، اليوم، إن تركيا تهدف من خلال تدخلها في ليبيا إلى السيطرة على موارد البلاد، مثل النفط والغاز وزيادة النفوذ التركي في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز الطموحات للإمبراطورية العثمانية المهزومة في المنطقة.ووجه "المسماري" اتهامات ضد ميليشيات حكومة "السراج" باعتقال وتعذيب العمال المصريين في ترهونة، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي، مؤكدا على أنه تم تسجيل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الوفاق، والتي انتهكت التحالفات الدولية في ترهونة والعديد من المدن الليبية.