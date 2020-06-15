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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء اللبناني»: لن يوقفنا شيء عن مكافحة الفساد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:29 م
حسان دياب
حسان دياب
رباب الأهواني
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تعهد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب اليوم الإثنين، ببدء الحرب على الفساد، وقال إن المعركة ضد الفساد ستكون طويلة وصعبة والتعرض فيها لحملات سياسية وشتائم واتهامات، ولا مجال فيها للتردد أو الخوف، متهما هيئة الرقابة بعدم كشف ملفات الفساد.

وأضاف حسان دياب خلال كلمته المذاع عبر فضائية "extra news"، أن انهيار البلد مرتبط بالفساد المتجذر، والاقوى من الدولة، وأن الفساد ينخر كل مفاصل الدولة والمؤسسات الرسمية.

وتابع حسان دياب "نحن أمام فساد منتشر في الدولة بالمصالح والإدارات ومرافق الدولة ومختلف القطاعات، وهذا واقع مؤلم للغاية".

وأكد حسان دياب أن "العالم يشترط على لبنان مكافحة الفساد لمساعدتنا"، مضيفا "أعلن بدء الحرب على الفساد، وهذه معركة طويلة وستكون صعبة، وسوف نتعرض فيها إلى اتهامات وتخوين وحملات سياسية".

ولفت حسان دياب إلى أن "اللبنانيين سيكونون معنا كي نعيد ثقة الشعب في دولتهم، والمعركة ضد الفساد تتطلب خوضها بإصرار وعزيمة كبيرة، ولا يوجد مجال للتردد والخوف".

وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية بعدم السماح للاعتبارات السياسية والطائفية والحزبية بحماية الفاسدين، موجها حديثه للهيئات الرقابية: قائلا:" الحكومة بتشتغل عند اللبنانيين مش اللبنانيين بيشتغلوا عند الحكومة.. ويجب خدمة المواطنين بابتسامة عريضة.. الرهان على دوركم كهيئات رقابة ومطلوب منكم غلق الهواتف ولا تسمعوا إلا صوت ضمائركم وصوت الناس".

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