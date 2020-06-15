«رويترز»: تركيا تبحث مع «الوفاق» استخدام قاعدتي الوطية ومصراتة

كشف مصدر تركي لوكالة "رويترز" تفاصيل المباحثات بين أنقرة وحكومة "الوفاق" حول إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، لتثبيت الوجود التركي في منطقة جنوب المتوسط.وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية لم يتم اتخاذه حتى الآن.واستعادت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، السيطرة على قاعدة الوطية مرة أخرى مؤخرًا، وانسحبت قوات الجيش الوطني الليبي مؤخرًا من عدة مواقع.وعلى الجانب الآخر، أعلنت تركيا الأسبوع الماضي عن نيتها لتوسع تعاونها مع الوفاق في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.وقال المصدر لـ"رويترز" مشترطًا عدم نشر هويته: "استخدام تركيا للوطية، على جدول الأعمال"، موضحا "وقد يكون من الممكن أيضًا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".