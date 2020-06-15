حبس صاحب محل طعن شقيق زوجته بـ«مفك» وألقاه من البلكونة

قرر المستشار محمد عبدالهادى البدوى، وكيل نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس صاحب محل كماليات سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات بينهما.وطلب سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بسقوط شاب يدعى "أحمد"، 19 سنة، من شرفة عقار بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمي.توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان مع "خ.إ"، صاحب محل كماليات سيارات، 40 سنة، يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى وكان يوجد مشاجرة بين بسبب خلافات زوجية مع شقيقة المجنى عليه ونشبت مشاجرة وتعدى بالأيدى بينهم تطرقت إلى قيام المتهم بجلب "مفك" وطعن المجني عليه من الظهر وألقاه من الشرفة.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم شعر بالخوف والذعر بعدما سقط في الشارع وسط ذهول الجيران وطلب الإسعاف لكن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول السيارة وأخبر المتهم الجيران أن الشاب حاول الانتحار، لكن تبين أن المجني عليه مصاب بجروح غائرة، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر رقم 6766 لسنة 2020 إدارى الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.