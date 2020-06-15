إقلاع رحلة لوفتهانزا إلى فرانكفورت على متنها ركاب أوروبيين

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" على متنها أكثر من 200 راكب يحملون جنسيات أوروبية مختلفة متوجهة إلى مطار فرانكفورت، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة.وقد وصلت الطائرة الى مطار القاهرة خالية من الركاب، وأقلعت وعلى متنها مجموعة من الركاب أصحاب الجنسيات الأوروبية المختلفة كانوا عالقين بالبلاد، حيث تم اجراءات الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " عبر إدارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين.وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.