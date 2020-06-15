ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة إلى 40 ألف

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاثنين أنها سجلت 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ الإجمالي 40 ألفا و818 حالة حتى الآن.وذكرت صحيفة "ماي بيبر" السنغافورية أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، مضيفة أن الوزارة لم تسجل حالات وفيات جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إننا ما نزال نعمل على البحث في الحالات المصابة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم".