إحالة مسجل سرق «توكتوك» بالإكراه للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة مسجل خطر، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة بسرقة "توكتوك" بالإكراه.البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.باستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، الذى قرر بأنه حال سيره بمركبة الـ"توكتوك" استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته واستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.