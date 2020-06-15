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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس خادمتين لسرقة «فيلا» بالتجمع

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:43 ص
حبس خادمتين
حبس خادمتين
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس خادمتين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة محتويات «فيلا» بمنطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بأن مالك شركة، اكتشف سرقة «مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، حقيبة يد حريمى بداخلهما زجاجات عطور، 3 فرشة شعر، جهازا سشوار» من داخل الفيلا محل سكنه.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحاليين المترددين على الفيلا محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة سابقة طرف المجنى عليه، بالاشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرت الأولى بأنها نظرًا لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بأسلوب التسلق والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا، والاستيلاء على المسروقات.

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما - عامل بمخبز -، كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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