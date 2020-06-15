لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا فى تايلاند

لم تسجل تايلاند اليوم الإثنين إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليظل إجمالي الحالات المؤكدة عند 3135 حالة إصابة و58 وفاة.وتعتبر هذه ثاني مرة خلال خمسة أيام لا تسجل فيها أي حالات إصابة، ليمر 21 يوما على البلاد دون تسجيل أي إصابة محلية، وتماثل 2987 مصابا بالفيروس للشفاء.وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد- 19، إن جميع حالات الإصابة التي سجلت مؤخرا جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.