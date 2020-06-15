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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بؤرة جديدة».. إقالة مسئولين فى بكين بعد تسجيل إصابات بكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:58 ص
كورونا فى الصين
كورونا فى الصين
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أقالت سلطات العاصمة الصينية (بكين) عددا من المسئولين حكوميين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19) مرتبطة بأكبر سوق للبيع بالجملة في العاصمة، وذلك عقب مرور 56 يوما دون الإبلاغ عن إصابات.

وشملت الإقالات- وفقا لصحيفة "بكين ديلي" اليوم الإثنين- "تشو يو تشينغ" نائب رئيس حي "فنغتاي" بسبب الفشل في أداء واجبه فيما يتعلق بأعمال الوقاية والسيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى "وانغ هوا" سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في منطقة "هوا شيانغ" بحي فنغتاي و"تشانغ يو لين" المدير العام لشركة سوق "شينفادي" للمنتجات الزراعية (أكبر سوق للبيع بالجملة في بكين ومصدر الإصابات الأخيرة).

ولا تزال التحقيقات مستمرة بشأن أسباب عودة ظهور الفيروس من جديد في بكين، فيما تم إغلاق سوق "شينفادي"، وإخضاع 11 مجمعا سكنيا حول السوق للإدارة المحكمة (لا يسمح بالخروج منها أو الدخول إليها)، مع إرجاء عودة الدراسة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي التي كانت مقررة اليوم الإثنين، ورفع درجة الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في عدد من مناطق بكين، إضافة إلى إجراء عمليات مسح وفحوصات حمض نووي على أعداد كبيرة من المواطنين والسكان المحيطين بالسوق.

وكانت بكين أعلنت اليوم عن تسجيل 36 حالة جديدة بعدوى محلية وست حالات دون أعراض، ليصل إجمالي الحالات المسجلة منذ يوم الخميس وحتى نهاية يوم أمس إلى 78 حالة، ما رفع إجمالي عدد الحالات في بكين منذ ظهور المرض إلى 499 حالة خرج منها 411 من المستشفيات، ووفاة 9 أشخاص.

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