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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسما شريف منير تنضم لشقيقتيها فى واقعة تنمر جديدة (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:36 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
منة سالم
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تعرضت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما نجلة الفنان شريف منير لواقعة تنمر جديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين واجهت من خلالها اتهام أحد المتابعين برفض رسمة صممت خصيصيًا من أجلها، لتنضم لوالدها وشقيقتيها في معركتهم ضد المتنمرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أسما شريف منير، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع " فيسبوك" نفت من خلاله حصولها على أي رسومات خاصة بها من أحد المتابعين، لافتة إلى أن هناك فتاة قامت بنشر محادثة مزيفة ورد تخيلي مسيء على لسانها.

وأضافت "أسما"، أنها فوجئت برسائل انتقاد من قبل عدد كبير من المتابعين يتهمونها فيه بأنها لا تحترم معجبيها، بعد أن انتشرت رسمة ‏لها في إحدى المجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفق معها رفضها لهذه الرسمة بأسلوب غير لائق.

وأوضحت خلال الفيديو، أنها تلقت رسالة من الفتاة التي نشرت الصورة، واعترفت لها بأنها تخيلت ردها ونشرته مع رسمتها على سبيل المزاح، ولكن الغريب في الأمر أن أثناء حديث أسما شريف منير عبر خاصية "الفيديو لايف" على موقع "فيسبوك" دخل متابع آخر ليعلق على ظهورها قائلا: "الفيديو كله مناخير" لترد عليه غاضبة: "ربنا اللي خلقني كده"، مشيرة إلى أنها تحب شكلها في كل الأحوال.

وتأتي واقعة أسما شريف منير بعد أيام مما تعرض له النجم شريف منير وبناته من موجة كبيرة من التعليقات المسيئة له ولأسرته، عقب مشاركته صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ أرفق تعليقًا قال خلاله، فريدة شريف منير.. اللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

وانهالت عليه التعليقات السلبية ليقرر حذف الصورة، لكنه أعاد نشرها مجددًا، متوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي قد تصل إلى الحبس حيال أي شخص يتجاوز حدوده في التعليقات أو الحديث عن بناته.
أسما شريف منير تنضم لشقيقتيها فى واقعة تنمر جديدة (فيديو)
أسما شريف منير تنضم لشقيقتيها فى واقعة تنمر جديدة (فيديو)

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