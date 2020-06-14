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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير السياحة والآثار: إرجاء افتتاح المتحف الكبير للعام المقبل

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:59 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رباب الأهواني
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أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير للعام المقبل على أن تحدد القيادة السياسية موعد افتتاحه، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كثيرة سيتم افتتاحها خلال الـ 60 يومًا المقبلة.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم، إن العمل في المتحف الكبير يسير على قدم وساق، والعاملون به يبذلون جهودا كبيرة جدا، وسيتم إنجازه في أقرب وقت، معقبا: "إن شاء الله في الربع الأول من 2021 سنكون انتهينا منه تماما لأنه ليس عملا أثريا بل سياسيا أيضا".

وتابع: "وضعنا ضوابط لتكون السياحة في البداية 25% ثم وصلنا إلى 50%، وبعدها تم تحديد 3 محافظات الأقل أعدادا في إصابات كورونا، وهى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر لاستقبال السياحة الخارجية، اخترناها لبضعة أسابيع وسنقوم بعمليات التقييم".

وأشار إلى أن قرار عودة السياحة ليس مصريا فقط، ولكن مصر تفتح أبوابها والدول الخارجية تسمح لمواطنيها بالذهاب إلى مصر، وسمحنا بفتح 50% فقط من الطاقة الاستيعابية للفنادق وسنقوم بالفتح التدريجي إلى أن تعود الحركة ونسبة الإشغال إلى ما كانت عليه.

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