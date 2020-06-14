خالد أبو بكر ينتقد تعديلات حصانة النواب: إفراط شديد

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، التوسع في حصانة النواب، ضمن تعديل قانون مجلس النواب، قائلًا: "نحن نعاني من الحصانة خلال الخمس السنوات، تقوم توسع مفهوم الحصانة، هذا التوسع إفراط شديد في مفهوم الحصانة، القانون يجب أن يحمي النائب وليس تصرفات النائب المجرمة".ولفت أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المُذاع على شاشة "ON"، إلى أن القاضي في فرنسا، ليس له حصانة خارج قاعة المحكمة.وأضاف: "الإعلام له رأي.. ويمكننى أن أنتقد البرلمان والأحزاب والتشريع وهذا حق لى، ويجب أن نستغل مناقشة هذه القوانين كي يكون واقعا نستمتع به في بلدنا".ولفت أبو بكر إلى أن المادة (32) تنص على: "لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية".