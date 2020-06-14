ضبط 315 قضية بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى

شنّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لمواجهة قضايا الغش التجاري.أسفرت جهود حملة نوعية قامت بها الإدارة العامة لشرطة التموين لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط 315 قضية بإجمالى مضبوات (98719) عبوة سجائر، 2.500 طن معسل.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية.