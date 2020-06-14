التحقيق مع ربة منزل تتسوّل بطفلة شقيق زوجها

تواصل نيابة الهرم التحقيق مع ربّة منزل تستغل طفلة في التسول بشوارع اللبيني بالجيزة، وتبين من التحقيقات أن الطفلة نجلة شقيق زوجها وأنها قامت بالتسول بها بسبب مرورها بضائقة مالية.وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات ورفضت النيابة تسليم الطفلة إلى والدها كونه غير حريص عليها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من أهالي منطقة اللبيني بتواجد ربة منزل برفقتها طفلة رضيعة وتقوم بأعمال التسول على إحدى النواصي بالمنطقة، وبقيام عدد منهم بسؤال تلك السيدة عن هوية الطفلة بعدما لوحظ عدم وجود تشابه بينهما، اضطربت السيدة وتلعثمت في حديثها مع أهالي المنطقة الذين قاموا بإبلاغ ضباط قسم شرطة الهرم، الذين حضروا على الفور واقتادوا السيدة الأربعينية والطفلة إلى ديوان القسم.كشفت التحقيقات عن أن الطفلة نجلة شقيق زوجها، وأنها قامت بالتسول بها بسبب مرورها بأزمة مالية، وباستدعاء والد الطفلة أقر بأن زوجة شقيقه "المتهمة" نزحت بالطفلة إلى الشارع بحجة جلب "لبن" لها، وأنه لم يكن يعلم بقيامها بالتسول بالطفلة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.