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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15-6-2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:01 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور»، أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 15-6-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

وسجلت اليوم أسعار مواد البناء، زيادة في وتيرة البيع والشراء، حيث بلغت عمليات البيع زيادة تُقدر بـ 15% من النسبة المحددة للأيام العادية، فيما يُنتظر دعم الأسواق بعمليات بيع وشراء يتركز عليها نشاط الأسواق الناجم عن نشاط في عمليات البناء والسحب على مدخلاتها من حديد وأسمنت.

يأتي هذا في ظل حركة الركود النسبي في عمليات البيع والشراء، التي تعاني منها الأسواق منذ ما يزيد عن 4 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا.

على المستوى العام تحتل الأسواق حالة من التراجع في معدلات السحب على البضائع، بسبب بطئ في عمليات البيع والشراء، حيث تعمل الشركات على استئناف الأنشطة الاستثمارية، والمشروعات التي توقف العمل بها منذ انتشار فيروس كورونا.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا، استقرت أسعار حديد التسليح، بعد أن حققت زيادات متفاوتة في بعض الأنواع قبل أسبوع، في ظل تنامي توقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه، كما سجل سعر حديد عز الدخيلة 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك.

الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن.

وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن، كما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.

كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.

أما حديد عطية وحديد سرحان سجلا 9700 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

أسعار الأسمنت هي الأخرى خافظت على استقرارها في ظل استقرار أسواق الأسمنت عند آخر تراجعات على الرغم من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي.

وسجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا، كما وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

وسجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 740 جنيهًا للطن.

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