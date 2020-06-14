ضبط مسؤول مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة من القبض علي مسؤول عن مخزن قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المخزن على 1752 قطعة غيار سيارات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.