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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«خريجي الأزهر» تنظم دورتين تدريبيتين لوعاظ الهند والصومال

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:57 م
خريجي الأزهر
خريجي الأزهر
أميرة العناني
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انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات دورتين تدريبيتين لكل من علماء ووعاظ دولتي الهند والصومال، الذين يبلغ عددهم 90 واعظًا وإمامًا من الدولتين على يد مشايخ وعلماء الأزهر، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، يأتى هذا النشاط في إطار دورها لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلامي وبفروعها المختلفة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

و قال الدكتور إبراهيم الهدهد – الرئيس السابق لجامعة الأزهر - المستشار العلمى للمنظمة، فى كلمته الافتتاحية للمتدربين إلى أن الأزهر الشريف مؤسسة علمية عريقة لصناعة العلماء ائتمنها المسلمون على عقول أبناءهم ليحملوا رسالة الإسلام بصورته النقية السمحاء، فكان هذا نهج الأزهر الشريف بتبنيه قيم الوسطية والاعتدال وتدريس علومه فى رحابه على هذا النحو، منذ أكثر من ألف عام وتقوم على حق الدين والدنيا وهو مزج بين الأمرين وهذا هو الإسلام الحق.

كما طالب"الهدهد" المتدربين بالاستفادة من تلك التجربة التدريبية في تحصيل نظرة علمية واسعة، تعينهم على صقل مهاراتهم الدعوية للقيام بدورهم الرائد في مكافحة التطرف والإرهاب ولنشر صحيح الدين.

جدير بالذكر أن برنامج تلك الدورات يتضمن مزجًا بين علوم النقل والعقل، بما يتفق مع المصالح المرسلة للعباد، خاصة فى ظل الظروف التى تجتاح العالم من أفكار متشددة تتنافى مع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية النبيلة.

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